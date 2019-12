Opnieuw recordopbrengst voor Warmste Week: 17,5 miljoen euro

Alle initiatieven van de Warmste Week hebben samen 17, 5 miljoen euro opgebracht voor de ruim 2.000 goede doelen. Dat is een kwart miljoen meer dan in het recordjaar 2018.

Nooit heeft Vlaanderen zich zó geëngageerd en betrokken getoond voor de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen. In totaal werden er 13 582 acties georganiseerd voor 2088 goede doelen - dat zijn gemiddeld 45 acties per Vlaamse gemeente. Vaak worden deze acties opgezet door een heleboel mensen samen: vrienden, collega’s, de jeugdbeweging of de sportclub. Uit navraag blijkt dat er in totaal meer dan 230.000 mensen zich samen hebben ingezet om geld in te zamelen voor De Warmste Week.

Floris Nieuwdorp, coördinator De Warmste Week: "Het is hartverwarmend om te zien hoe Vlaanderen echt àlles heeft gegeven voor de goede doelen die hen raken. Door samen acties te organiseren, door massaal mee te lopen met de Warmathon én door zich – voor het eerst – ook zelf in te zetten als vrijwilliger voor De Warmste Week. Al deze mensen verdienen ons respect, onze waardering en bewondering."