Het stadsbestuur van Oostende zal net als vorig jaar strandredders voorzien buiten de traditionele zomermaanden. Bij mooi weer zullen ze tijdens de verlengde weekends in mei drie strandposten bezetten.

Ook tijdens de weekends en zelfs op weekdagen in juni en september zullen redders opgeroepen kunnen worden om in bepaalde zones een oogje in het zeil te houden. Er wordt bovendien een extra redderspost voorzien aan de Oosteroever ter hoogte van het Fort Napoleon. De reddersposten zijn operationeel tussen half elf ’s ochtends en half zeven ‘s avonds.