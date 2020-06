Opnieuw rondvaart op de Reien in Brugge

Voor het eerst sinds de mini-lockdown in ons land werd er opnieuw gevaren in de Reien in Brugge. Het wordt wel een geleidelijke opstart: er mag slechts één toeristenbootje per dag over de Brugse binnenwateren dobberen. De grote rederijen verwachten daarom voorlopig nog geen enorme stormloop.

Maar er zijn nog meer beperkingen waar de stuurmannen zich aan moeten houden. Zo mogen de bootjes maar voor 60 procent gevuld zitten. Dat scheelt toch makkelijk tien inzittenden per rondvaart. Alle passagiers moeten bovendien een mondmasker dragen en de handen ontsmetten voor ze de boot in- en uitstappen. Brugge hoopt met de heropstart van de pleziervaart opnieuw toeristen te lokken naar de stad. Volgende week mogen de paardenkoetsen trouwens weer van stal gehaald worden.