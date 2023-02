Opnieuw ronkende raceauto's op Mandescircuit in Ingelmunster

In de jaren ’80-’90 was het Mandescircuit in Ingelmunster heel populair. Meer dan 10.000 autoliefhebbers vanuit heel Europa zakten toen af naar de Mandes voor internationale autoraces. In 1995 kwam daaraan een einde toen het circuit geen nieuwe vergunning meer kreeg. Het domein is nu in handen van Rijschool VTIR.

Codriving experience

De vereniging Slowly Sideways Belgium organiseert vandaag dus een ‘Codriving experience’ op het voormalige Mandescircuit in Ingelmunster.

“Voor deze ‘Codriving experience’ hebben we PASVU uitgenodigd”, zegt de vereniging.

“Dit is een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Ook de kinderen van de school voor bijzonder onderwijs De Zon zijn uitgenodigd.”

“Veel van deze mensen kunnen door hun beperking niet naar een rally gaan kijken. Wij willen hen graag, op een veilige manier en aan aangepaste snelheid, een unieke ervaring geven en een mooie dag aanbieden. De liefhebbers kunnen plaatsnemen in het zitje van de codriver.”

Historische rallywagens

Slowly Sideways Belgium is opgericht voor eigenaars van zeldzame, unieke, bijzondere en historische rallywagens en voor de fans van een vervlogen rallytijdperk.

“Een tijdperk waarin achterwiel- en vierwielaangedreven wagens een brede glimlach op de gezichten van de toeschouwers toverde met spectaculaire doortochten of waarin de Gr B's met hun motorgebrul het lichaam lieten trillen van plezier. Veel van die wagens werden jarenlang gekoesterd en heropgebouwd of perfecte replica’s werden nagebouwd door gepassioneerde autosportliefhebbers.

Maar als deze mooie wagens niet rijden heeft enkel de eigenaar het genot om ernaar te kijken en wij willen met Slowly Sideways Belgium een kader (DEMO) creëren waarin we de kans geven aan de eigenaars van deze pareltjes om op afgesloten wegen te rijden naar eigen kunnen.

Dit jaar zullen we met Slowly Sideways Belgium aanwezig zijn op de Rally van Haspengouw, de TAC rally en de East Belgium Rally”, zegt de organisatie.

Deelnemerslijst ‘Codriving experience’:

Dirk Vermeersch - Ford Sierra Fina

Aerts - Mercedes 190 E 2.3-16V IJsboerke

Johnny Verthé - Ford Focus Marlboro

Steven Sap - Ford KA Kitcar (Carlos Sainz Junior Team)

Marc Ver Eecke - Audi Quattro S1

Georges Embo - Lancia Stratos Martini

Karel Embo - BMW M3 Bastos/Motul

Johan Dirickx - Porsche 911 SC Belga (ex-Duez)

Tony De Wolf - Toyota Corolla

Herman DeClercq - Ford KA Cup Version

Debusschere Emeric - MGB Works Marathon

Willy Pincket - Subaru Impreza 2005