Opnieuw schokkende beelden uit kippenbedrijf

Animal Rights heeft opnieuw schokkende undercoverbeelden van dierenleed uit onze provincie verspreid, ze maakten beelden bij Pyfferoen in Hertsberge. De omstandigheden in de scharrelstallen zijn een aanslag op het welzijn en de gezondheid van de kippen, aldus de dierenrechtenorganisatie.

Volgens Animal Rights zitten de stallen vol uitwerpselen en hebben de kippen kale plekken als gevolg van stress. Andere kippen hebben dan weer aandoeningen aan hun poten of kampen met uitpuilende cloaca’s door het intensieve leggen.

"Dode en zieke exemplaren"

Bovendien kon Animal Rights constateren dat een een groot aantal scharrelkippen opgesloten zat in kooien en daartussen zaten dode en zieke exemplaren tussen hun soortgenoten. De eieren van deze kippen worden verkocht als ‘scharreleieren’, maar dat is dus een misleiding van de consument. In het bedrijf zijn ze intussen op de hoogte van de beelden en de aanklacht van Animal Rights. De directie wil voorlopig niet reageren.

De eieren komen volgens Animal Rights onder andere terecht in de supermarkten van Lidl.

De undercoverbeelden van Animal Rights: