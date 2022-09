Opnieuw schooljaar met veel uitdagingen

De coronacrisis is dan wel voorbij, ook dit schooljaar wordt er één met veel uitdagingen: Naast het blijvende lerarentekort is er ook de energiecrisis én een grotere kans op onbetaalde schoolfacturen bij de ouders.

Voor Tine Hoorelbeke is het vandaag haar vuurdoop als nieuwe directeur van het Margareta-Maria-Intstituut, het MMI in Kortemark. En dat na 17 jaar lesgeven in een andere scholen in Veurne en Diksmuide. Het MMI telt bijna 1000 leerlingen en zo’n 150 leerkrachten. Voor Tine is het nog even wennen in haar bureau, maar ze ziet haar nieuwe job volledig zitten. Bekijk de video hierboven.