Opnieuw sneeuw in de provincie

Terwijl een hevige storm met windsnelheden tot meer dan 90 kilometer per uur onze kust teistert, is er op andere plaatsen in de provincie ook nogal wat sneeuw gevallen op korte tijd. Onder meer is Ruddervoorde en Wingene zorgt een flink pak sneeuw voor gevaar op de weg.

De komende uren verlaten de (winterse) buien geleidelijk onze provincie. Zo meldt het KMI. Vannacht wordt het wel gevoelig kouder dan de voorbije nachten. Aan zee blijft de wind zeer krachtig en de rukwinden kunnen nog steeds oplopen tot 90 km per uur. opletten dus!