Opnieuw stijging aantal kindermishandelingen in West-Vlaanderen

Er zijn weer meer meldingen van kindermishandeling in onze West-Vlaams provincie. Vorig jaar waren er maar liefst 820 meldingen over 1.095 kinderen. Dat blijkt uit cijfers van het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling.

In 2021 lag het aantal meldingen een stuk lager. Toen waren er maar liefst 758 meldingen voor 1.014 kinderen. Er is dus een stijgende trend en dat is zorgwekkend. Ook het aantal meldingen over ongeboren kinderen is meer dan verdubbeld. In 2021 waren er twaalf meldingen, terwijl dat aantal vorig jaar steeg naar 29.

Corona

De meeste meldingen gaan over fysieke of psychische mishandeling, daar liepen 410 en 381 meldingen van binnen. Daarnaast zijn er ook 184 meldingen over seksueel misbruik, naast de 158 risicosituaties en 16 meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Er is momenteel nog geen logische verklaring te vinden voor deze stijging. Volgens directeur Maarten Verherstraeten van het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling in West-Vlaanderen heeft het vermoedelijk te maken met de coronacrisis. “Heel wat gevallen van kindermishandeling tijdens de coronaperiode komen nu pas naar boven. Er is sprake van een post-corona-effect.”

Sensibiliseren

Verherstraeten denkt dat er nog een andere verklaring is voor het aantal toegenomen meldingen. “De aandacht voor kindermishandeling is fors gestegen dankzij een heleboel sensibiliseringscampagnes. Ook verschillende mediakanalen besteden voldoende aandacht aan deze problematiek. Daardoor weten nu veel meer mensen waar ze terecht kunnen en daar zien we ook het effect van.”

Om kindermishandeling te blijven bestrijden organiseert de Vertrouwenscentra Kindermishandeling dit academiejaar informatiemomenten voor studenten. Daar kan iedereen online vragen stellen over het thema kindermishandeling en de werking van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.