Opnieuw syndicaal overleg bij Balta

De vakbonden hebben bij tapijtproducent Balta samengezeten met de directie van de vestiging in Oudenaarde, waar het collectief ontslag van 197 medewerkers is aangekondigd.

Tijdens de ondernemingsraad werd het internationaal toekomstplan van Balta toegelicht maar over het lot van de werknemers is er nog geen bijkomende informatie. Het syndicaal overleg wordt de komende weken voortgezet met de bedoeling zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

De directie wil de residentiële tuftafdeling overbrengen naar de vestigingen in Sint-Baafs-Vijve en Tielt. Op de betrokken afdeling werken 197 mensen, of ongeveer twee derde van het personeel in Oudenaarde. De vakbonden willen de onderhandelingen in het kader van de wet Renault alle kansen geven. Maandag werd een tweede ondernemingsraad gehouden na de aankondiging van het collectief ontslag, twee weken geleden.