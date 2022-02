Opnieuw tegenslag bij Brugs stadiondossier: auditeur Raad van State geeft negatief advies voor stadion langs Blankenbergse Steenweg

De bouw van het nieuwe stadion van Club op de huidige Jan Breydelsite hangt samen met het stadiondossier van Cercle, zij krijgen de belofte van Stad Brugge dat ze ook een nieuw onderkomen krijgen. Daarvoor was een stadion langs de Blankenbergse Steenweg voorzien.

Zolang Cercle geen eigen stadion heeft, blijft Groen Zwart in het stadion van Club spelen. Stad Brugge wil er alles aan doen om zowel Cercle als Club een plaats te geven om te voetballen in Brugge.

Schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon nam kennis van het negatief advies van de auditeur van de Raad van State over het GRUP Blankenbergse Steenweg. “Ik ben ontgoocheld maar zet door”, zegt de Brugse schepen. “Ik wil de Vlaamse overheid nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het vele harde werk dat ze samen met de stad hebben verricht in dit dossier. Al jaren doen we ons uiterste best om aanpassingen te doen maar blijkbaar wordt dit harde werk nu in dit advies niet beloond.

De laatste keer gaf de auditeur wel een positief advies over het deelgebied Blankenbergse Steenweg. De Raad van State volgde dit advies toen echter niet en nam een negatieve beslissing. Ondertussen werd binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg nochtans herwerkt en aangepast. Er werd bijvoorbeeld een twee-laagse parking voorzien en meer buffering. Jammer genoeg wordt dit nu negatief geadviseerd door de auditeur. “Het is nu afwachten of de Raad van State het advies van de auditeur al dan niet volgt. We verwachten tegen de zomer de beslissing”, aldus Demon.

