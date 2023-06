Opnieuw themacontainers in Roeselare



Vanaf 2 juni 2023 reizen er vier speelcontainers door de stad. Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkels in diverse buurten. In de speelcontainer zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein.

De stad beseft dat elk kind gelijke speelkansen moet krijgen. Roeselare is ervan overtuigd dat de speelcontainers de kinderen stimuleren om samen te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken.