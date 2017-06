Opnieuw tieners uit zee gered

De Waalse meisjes van 11 en 12 werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. "Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken", zegt commissaris Carlo Smits van de Oostendse politiezone.

De meisjes zwommen in de onbewaakte zone, waar ook zondag een chiro-groep in het water ging. Het zwemverbod in onbewaakte zones staat nochtans duidelijk aangegeven.

Gezond verstand

"Het is frustrerend om te moeten vaststellen dat we zaterdag twee tussenkomsten moesten doen in de onbewaakte zwemzone, gisteren de groep van 13 kinderen uit zee moesten halen en vandaag weer twee", aldus de commissaris. "Het is moeilijk om nog meer maatregelen te treffen. De zones zijn voldoende aangeduid. Gisteren heeft onze hoofdredder met twee collega's alle groepen op het strand aangesproken om uit te leggen welke de bewaakte zones zijn. De bewuste chiro-groep is later aangekomen, maar we kunnen niet iedereen aanspreken."

Commissaris Smits hoopt dat de strandgangers hun gezond verstand gebruiken en niet meer gaan zwemmen in onbewaakte zones. De meisjes die maandagnamiddag uit het water werden gehaald, raakten gelukkig niet zwaargewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht met wat schaafwonden en voor een check-up, omdat ze zeewater binnengekregen hadden.

Er werden pv's opgemaakt. De ouders van de meisjes kunnen een boete krijgen.