Opnieuw tijdelijke opvang asielzoekers in Bredene

In vzw Horizon in de Kapelstraat in Bredene worden van november tot maart, net als tijdens de wintermaanden in 2015 en 2019, asielzoekers opgevangen.

De federale overheidsdienst Fedasil heeft met de vzw Horizon in de Kapelstraat een contract afgesloten voor de opvang van asielzoekers. Bredene werd hiervan op de hoogte gebracht. Horizon zal het complex verhuren van begin november tot begin maart. Dat was ook zo in 2015 en 2019. Het gaat opnieuw om een tijdelijke opvang want een langere opvang in het centrum is niet mogelijk omdat Horizon na 4 maart niet meer beschikbaar is. Net als bij de vorige tijdelijke opvang is Bredene ervan overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier kan en zal organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Het gemeentebestuur en de lokale politiezone Bredene/De Haan zullen alles van nabij opvolgen.

Humanitaire noodopvang

Het betreft hier humanitaire noodopvang. De bewoners van het noodopvangkamp ontvangen de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Verder verleent Fedasil eerste hulp bij medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners. Het tijdelijke noodopvangcentrum te Bredene zal, zoals alle centra van Fedasil , een open centrum zijn. Dit wil zeggen dat de asielzoekers vrij zijn om het centrum te verlaten. In het centrum zullen activiteiten en vorming voor de bewoners worden georganiseerd.