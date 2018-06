Opnieuw twee mensensmokkelaars opgepakt

In Londen zijn nog twee Albanezen opgepakt die verdacht worden van grootscheepse mensensmokkel. Ze maken wellicht deel uit van de bende die de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen kon oprollen.

De arrestaties zijn in het Verenigd Koninkrijk groot nieuws. Ook de BBC maakte er een verslag van.

Gisterenmorgen is het kopstuk van de bende, een Albanees van 31, opgepakt in een buitenwijk van Londen. De krant Evening Standard heeft beelden van de arrestatie op haar website gezet. Zonder problemen ging de man mee met de Britse politie die ook meewerkt aan het onderzoek. Tien andere kompanen zijn de jongste weken al opgepakt. Ze kochten truckchauffeurs om en smokkelden zeker honderd vluchtelingen via Noord-Franse havens naar Groot-Brittannië.