Opnieuw unieke belle-époquesfeer in De Haan tijdens Trammelant

“Trammelant is ondertussen een begrip geworden in De Haan en omstreken. Tijdens dit evenement gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd; het is een waar eerbetoon aan ons roerend erfgoed. De figuranten die prachtig uitgedost door De Haan flaneren, de auto’s van toen die door de Concessie rijden, de verschillende belle-époquetaferelen in Parkdomein La Potinière,… Echt alles is uniek om zien", vertelt schepen van cultuur en roerend erfgoed, Rudi Cattrysse.

De Haan zet voor Trammelant een samenwerking op met de webapp festivalradar.be. Festivalradar is een mobiele website met een plattegrond van het evenement, waarop je aanduidt waar je bent, en dit doorstuurt naar je vrienden of familieleden. De festivals Werchter en Ostend Beach gingen Trammelant al voor. "Met de app kan je elkaar makkelijk terugvinden tussen de tienduizenden bezoekers van Trammelant", vertelt schepen Christine Beirens, bevoegd voor o.a. ICT.