Opnieuw vier brandstichtingen in Oostende

In Oostende is vannacht opnieuw op verschillende plaatsen brand gesticht. Dat is niet de eerste keer deze zomer.

Tussen 1 uur en 1.30 uur vatten twee vuilnisbakken vuur in de Honoré Borgersstraat en op het Sint-Catharinaplein.

Twee wagens in brand gestoken

Rond hetzelfde tijdstip brak er brand uit aan een voertuig in de Oesterbankstraat. De brand werd zo goed als zeker aangestoken, maar de schade aan de wagen bleef beperkt. In dezelfde straat brandde rond 4 uur een andere wagen wel volledig uit.

Vrouw opgepakt

In de omgeving werd een vrouw opgepakt die zich verdacht gedroeg. Ze woont in het appartementsgebouw aan de Leopold III-laan waar vorige week nog brand werd gesticht in een fietsenstalling. De vrouw is bij het gerecht bekend voor brandstichting. Er wordt onderzocht of ze ook voor de vuilnisbakbranden of voor eerdere branden in Oostende in aanmerking kan komen.

