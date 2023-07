Opnieuw vier vennootschappen van Triamant failliet verklaard

Opnieuw zijn vier vennootschappen van de omstreden woon- en zorggroep Triamant failliet verklaard. Eén ervan: Patrigelu, stond in voor het beheer van de zorgflats op de site van Geluwe, in Wervik.

Vorige week werden door de Ondernemingsrechtbank al vier vennootschappen failliet verklaard. De dinsdag failliet verklaarde PatriGelu stond in voor het beheer van de flats van het failliette Curamant op de site van Geluwe, in Wervik. De niet-zorgbehoevende bewoners kunnen voorlopig nog in hun woningen blijven.

Problemen met maaltijdverzorging

Wel is het mogelijk dat bepaalde diensten, zoals maaltijdverzorging en de uitbating van een cafetaria, niet blijven doorlopen. De zorgbehoevende patiënten werden op de verschillende sites van Triamant al door de lokale besturen weggehaald en elders ondergebracht.

De curatoren verwachten geen initiatieven meer van de bestuurder van de woon- en zorggroep en vrezen dat in de komende weken nog meer bedrijven de boeken zullen neerleggen.

