Vanuit Oostende vertrokken maandenlang geen toeristische vluchten naar Alicante. Nu kan het wel weer omdat de regio niet langer op code rood staat.

Voor even dan, want corona houdt ook lelijk huis in de reissector en tussen de herfstvakantie en kerstvakantie is het sowieso laagseizoen. TUI stopt dan ook even met vliegen vanuit Oostende.