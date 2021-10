Opnieuw voertuig onderschept dat volgeladen was met motoren, rubberboten en benzine

In de nacht van zaterdag op zondag, kort na middernacht, werd een Frans voertuig opgemerkt door de politiezone Westkust. De patrouille besliste om het voertuig te controleren.

Het werd bestuurd door een 38-jarige Fransman. In de laadruimte vonden de agenten verschillende zwemvesten, buitenboordmotoren, jerrycans, rubberboten en enkele pompen. De man werd meteen van zijn vrijheid beroofd, waarbij de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen werd verwittigd. Hij werd verhoord door leden van het team mensensmokkel. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de man aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

"Mensensmokkelorganisaties gaan goed georganiseerd te werk en houden de toestand van de Noordzee scherp in het oog. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, stellen zij alles in het werk om vluchtelingen met kleine opblaasbare bootjes op de Noordzee te duwen. Dit gebeurt bijna altijd aan de Noord-Franse kust. Mensensmokkelaars die dezelfde activiteiten ontwikkelen ter hoogte van de Belgische kust lopen het risico tot zware gevangenisstraffen te worden veroordeeld. Eind juni werd verscheidene leden van een criminele smokkelorganisatie veroordeeld tot celstraffen van 12, 8 en 6 jaar," laat het parket in een mededeling weten.

"De politiezone Westkust houdt al verscheidene maanden de grensregio goed in de gaten en probeert alle verdachte bewegingen van voertuigen te detecteren. Zo konden al diverse voertuigen door de patrouilles onderschept worden, waarbij die voertuigen volgeladen waren met materiaal dat kon worden gebruikt voor feiten van mensensmokkel. De onderzoeken worden overgenomen door de team mensensmokkel van de Federale Politie van West-Vlaanderen."