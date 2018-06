Opnieuw wagen in de gracht in 's Heerwillems bij Veurne

Even voorbij een lange bocht ging de wagen van de weg af en kwam in de gracht terecht. Het voertuig gleed een heel eind door in de gracht vooraleer tot stilstand te komen. De brandweer van Veurne en Koksijde-Oostduinkerke snelden ter plaatse en hielpen de bestuurder uit het voertuig. De ziekenwagen vertrok samen met de MUG naar het ziekenhuis van Veurne. Langs deze bochtige weg zijn in het verleden al meerdere ongevallen gebeurd.