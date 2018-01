Opnieuw wagen in gracht aan afrit Gistel

Gisterenavond is er opnieuw een auto in de sloot terechtgekomen aan de afrit in Gistel. Volgens de brandweer en de takelfirma is het al de derde wagen op korte tijd die in de sloot terechtkomt.

Op de afrit langs de E40 in Gistel rijdt een chauffeur gisteravond in de flauwe bocht rechtdoor. De auto rijdt door de struiken en komt op zijn dak terecht in de gracht. Een vrouw en een kind kunnen het voertuig verlaten nog voor de hulpdiensten ter plaatse zijn. Ze worden naar het ziekenhuis overgebracht voor medische controle.