Opnieuw wat zuurstof voor landbouwers

Na jaren van dalende marges gaat het rendement in de Vlaamse landbouw dit jaar in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers van de Boerenbond.

"Na het horrorjaar 2016 is er opnieuw wat zuurstof voor de Vlaamse boer", aldus voorzitter Sonja De Becker.

De omzet van de Vlaamse land- en tuinbouwers zal dit jaar volgens de laatste ramingen acht procent boven dat van het rampjaar 2016 liggen. Dat maakt van 2017 een "gemiddeld landbouwjaar", aldus de landbouworganisatie. De totale kosten van de landbouwers bleven in 2017 ongeveer gelijk. Dat vertaalt zich in een stijgend rendement voor de boer.

De stijgende omzet is vooral te danken aan het herstel van de melkveehouders en varkenshouders, die uit een erg diep dal komen. Maar een stijgende vraag naar boter en de honger van China naar varkensvlees zorgde dit jaar voor een stijgende omzet.

Niet overal herstel

Met het gestegen rendement wordt een neerwaartse trend van jaren hopelijk doorbroken, aldus De Becker. De voorbije tien jaar stegen de kosten van de landbouwers immers met 19 procent, terwijl hun omzet in die periode met slechts tien procent steeg.

Niet alle sectoren tonen echter herstel. Zo zit de vleesveehouderij al jaren in slechte papieren. Consumenten eten steeds minder vlees, terwijl het Belgische witblauw in het buitenland niet concurrentieel is. Ook de schandalen in de slachthuizen doen de sector geen goed, beaamt de Boerenbond.