De toestemming om te watersporten op Dikkebusvijver was alweer van heel korte duur.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen laat ons weten dat het verbod op watersporten opnieuw moet worden ingesteld. Uit het meest recente staal blijkt namelijk dat de waterkwaliteit opnieuw slecht is. Er is een nieuwe giftige drijflaag van blauwwieren ontdekt en gezien die gevaarlijk kan zijn voor mens en dier is het recreatieverbod opnieuw van kracht.