In Wingene en deelgemeente Zwevezele is opnieuw ingebroken in drie bestelwagens met werkmateriaal. Er verdween voor tienduizenden euro's aan materiaal.

De bestelwagen van Peter Van Houtteghem van VHP Projects in Zwevezele stond op zijn oprit geparkeerd. Op de beelden is te zien hoe de dieven erg snel de bestelwagen leeghalen. Hij merkte pas dat er was ingebroken toen hij aankwam bij zijn klant in Temse. Er werd ook ingebroken in de bestelwagen van een elektricien en een loodgieter.