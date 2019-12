Opnieuw windstoten op komst, noodnummer actief

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 voor schade door storm en wateroverlast. Eerder had het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) code geel aangekondigd voor fors toenemende wind. Plaatselijk is er daardoor overlast of schade mogelijk.

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

UPdate 13:40. We zien momenteel de ontwikkeling van een tijdelijk #stormveld over de #Noordzee. Dit is verbonden aan een kleine maar venijnige depressie nabij #Zeeland (NED). Actuele windstoten gaan reeds tot 95 km/u in de buurt van #Zeebrugge. Waarschuwing actief. #nwbnlx pic.twitter.com/ZzeTiqKfrL — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) December 9, 2019

Een van de lichtinstallaties van het Wintergloed-parcours aan het station in Brugge heeft het vanmiddag begeven na stevige rukwinden. De constructie die vol zit met elektrisch materiaal liep zware schade op en is verloren.​

Op de parking van het woonzorgcentrum Westerlinde in Roeselare belandde een omvergeblazen boom op een geparkeerde auto. Daarbij sneuvelde de achterruit, maar niemand raakte gewond.