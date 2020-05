Opnieuw winkelen in Brugge, zonder aanschuiven

Ook voor de Brugse handelszaken was het uitkijken naar het eerste shoppingweekend na de verplichte coronasluiting. De overrompeling bleef uit, geen lange wachtrijen of aanschuiven dus.

Het Brugs Handelscentrum, dat 450 winkels in de binnenstad groepeert, spreekt van een aarzelende heropstart en reageert gematigd positief.

Voor het eerst beetje herbeginnen

De Brugse middenstand recht opnieuw de rug na weken van gedwongen sluiten. In de Brugse binnenstad werken samen zo’n 13.000 mensen in de horeca, retail en het toerisme. Dat is een zeer grote groep waarvan de toekomst onzeker is. Na weken zonder klanten en omzet kunnen alvast de handelszaken een beetje herbeginnen.

Geen funshoppen

Ook bij de klanten zijn de verwachtingen hoog, maar funshoppen zit er voorlopig niet in en dat vinden sommigen toch jammer.

Maandag zitten het bestuur van het Brugs Handelscentrum en het stadsbestuur samen om de eerste week van de heropstart te evalueren.

Bekijk hierboven het verslag van het eerste shoppingweekend in Brugge!