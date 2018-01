Opnieuw zandkliffen aan de kust

Het is zeker niet de eerste keer dat er zich zandkliffen vormen. Dat was onder meer het geval na de storm Dieter van begin vorig jaar en ook nog na de sneeuwstorm van midden december. De kliffen kunnen gevaarlijk zijn. Je kan er als wandelaar in wegzakken of zand over je heen krijgen. Daarom worden de steile verticale wanden zo snel mogelijk doorgebroken.

