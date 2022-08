"Oppompfiles" aan schaarse aftappunten

Respect voor de vele landbouwers die in deze aanhoudende droogte strijden om hun broodwinning toch nog enigszins te redden. Bovenop de droogte, komt er een hittegolf op hen af, die voor de gewassen extra schadelijk kan zijn. (Lees verder onder de foto)

Weinig overgebleven aftappunten

Het is voor de landbouwers zoeken naar de weinige aftappunten die nog beschikbaar zijn. Heel wat bufferbekkens zijn zo goed als leeg, waardoor het er niet meer mogelijk is om water op te pompen. Ook beken en andere onbevaarbare waterlopen bieden geen soelaaas, want daar is er al een maand een verbod om te pompen. Als er al nog water staat. Ook in de IJzer kunnen boeren geen water meer halen. Dus zijn alle telers van gewassen aangewezen op de aftappunten die er nog zijn.

Loonwerkers zoals Bart helpen hen daarbij. "Als we nu geen water voeren, vallen die planten gewoon stil en komen er geen vruchten aan. Het is voeren om te overleven. Minimaal om de 3 dagen moeten we dit herhalen, anders komen er geen bloemen meer aan en valt het allemaal stil."

Druk in Menen

Bij bevaarbare waterlopen, zoals de Leie of de kanalen, is het dan ook een drukte van jewelste. Landbouwers halen er overdag water op. besproeien doen ze 's avonds of 's nachts. Want overdag beregenen betekent dat de gewassen dreigen te 'verbranden'. Aan de sluis in Menen is er zo'n aftappunt dat druk gesolliciteerd is. (Lees verder onder de foto)

Dure zaak

Voor landbouwers is water oppompen een dure zaak. Het transport op en af, de brandstof die erbij komt kijken, de tijd die erin kruipt... Loonwerker Bart geeft het ook aan: "Het is rap al 60/70 euro per uur dat de landbouwer moet betalen. Dat moet allemaal komen van zijn teelt. Als hij nog zit met contractprijzen, dat ligt allemaal vast. Er schiet daar niet veel meer van over."

En dat allemaal om een broodwinning te redden die door de droogte al onder druk staat. Sommige oogsten zoals die van bonen lijkt nu al haast verloren. (Lees verder onder de foto)

Frustratie van fietsers

Omdat de landbouwers weinig aftapplaatsen hebben, zijn ze gedwongen om water te vinden op de weinige plaatsen langs rivieren waar ze ook met hun tractoren kunnen komen. Dan moeten ze al eens door het stadscentrum rijden, waar ze soms verwijten naar het hoofd geslingerd krijgen.

Vaak liggen de aftappunten bij een jaagpad. Door de drukte ligt er in Menen op het jaagpad een dikke laag zanderige aarde, die los komt door af en aan rijdende tractoren. Dat zorgt bij voorbijgangers en fietsers voor frustratie. Ook hier is wat respect voor de landbouwer die strijdt om zijn inkomen, op zijn plaats.