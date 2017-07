Oppompverbod 14 dagen verlengd

Het oppompverbod van water voor landbouwers blijft gehandhaafd. Er is te weinig regen voorspeld en bovendien zit er te veel zout in het water, zeker in het IJzerbekken.

Dat heeft de gouverneur beslist, samen met de landbouworganisaties en specialisten.

Zowel in het Brugse bekken, het IJzerbekken als het Leiebekken mag dus geen water opgepompt worden, tenzij in de bevaarbare waterlopen zoals de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Het waterpeil is wel gestegen, maar onvoldoende. Er wordt bovendien te weinig regen voorspeld. En het is ook opletten voor verzilting. In het IJzerbekken is het zoutgehalte schrikwekkend hoog. Het water is daardoor onbruikbaar. Bepaalde landbouwers zagen hun aardbeienoogst al mislukken omdat ze te zout water hadden gebruikt. Het water is ook schadelijk voor dieren.

Er volgt een nieuwe evaluatie op 25 juli.

Particulieren

Wat wel weer mag is je auto wassen, je zwembad vullen of je gras besproeien met drinkwater. Al raadt de gouverneur aan om ook hier zuinig mee om te springen.