Oppompverbod in Ieper

In Ieper geldt sinds vandaag een oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen. Dat is opmerkelijk, want daarmee zijn ze een eventueel oppompverbod vanuit de provincie voor.

Maar het is één voor twaalf, zegt de stad. Alternatieven voor de landbouw zijn het bufferbekken in Vlamertinge en bij Aquafin.

Schepen Patrick Benoot bevoegd voor landbouw en waterbeheer: “Na grondig overleg deze morgen kwamen we tot het besluit dat snel ingrijpen de enige mogelijkheid was. Wachten op het volgende provinciale wateroverleg was geen optie. Bij verbetering van de situatie kunnen we als stad evengoed weer snel schakelen.”

Alleen voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen mag er nog beperkt opgepompt worden. Ook voor hulpdiensten geldt het verbod niet.