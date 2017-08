Nu zaterdag komt er een einde aan het oppompverbod in West-Vlaanderen.

Dat hebben de waarnemend gouverneur en de waterbeheersers samen beslist. De afgelopen dagen viel er heel wat regen en het waterpeil is op veel plaatsen fors gestegen. Hoewel er grote verschillen zitten in de waterbekkens en waterlopen. Een uitzondering vormen een deeltje van het Blankaartbekken en de Moeren. Daar blijft het oppompverbod wel van kracht. De jongste maanden is er heel wat minder regen gevallen en dat leidde tot een structureel watertekort.