Met een klacht bij de gouverneur wil de oppositie in Anzegem een beslissing van de gemeenteraad over een nieuw gemeentehuis laten vernietigen. Zoals bekend wil het bestuur de oude gebouwen van een textielfabriek aankopen om er in de loop van volgend jaar de gemeentediensten te centraliseren.

Er zou ook plaats zijn voor sportinfrastructuur en kinderopvang bijvoorbeeld. Kostprijs van de site: minimum 7,5 miljoen euro. Op de gemeenteraad is gestemd over de aankoop van de site. Maar de oppositie blijft zich daartegen verzetten en dient een klacht in bij de gouverneur. Ze wil wel niet reageren voor de camera zolang er geen uitspraak is. Het bestuur reageert ontgoocheld op de klacht.