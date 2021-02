Oppositie bevraagt burgemeester Moorslede over vaccinatie: "Persoonlijk" (Ward Vergote)

De oppositie in Moorslede trekt de geloofwaardigheid van het schepencollege in twijfel. In de gemeente gaat het verhaal dat de burgemeester en schepenen nu al gevaccineerd zijn. Ze vroegen de burgemeester naar zijn versie, maar die hield het bij een open verklaring.

Burgemeester Ward Vergote haalde aan dat de gemeente bezorgd is over de situatie, en had het over de onvoorwaardelijke inzet van medewerkers en vrijwilligers in deze crisis. “We gaan ons medisch dossier niet te grabbel gooien,” zei Vergote. “En nee: we gaan ook niet antwoorden op de vraag of we gevaccineerd zijn: dat heeft niets te maken met ons beleid maar hoort tot de persoonlijke levenssfeer.” Schepen Benedikt Vallaey antwoordde dat hij de vraag kreeg, maar zijn beurt wilde afwachten.

Het punt eindigde in wat over- en weergekibbel. Het was als vraag behandeld, maar na het antwoord van Vergote wou de oppositie nog repliek geven. Daarop werd de zitting een tijdlang geschorst.