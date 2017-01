Oppositie heeft kritiek op Brugs parkeerplan

Het nieuwe parkeerplan in Brugge treedt pas halfweg volgende maand in werking, maar stuit nu al op bakken kritiek.

Oppositiepartijen Open VLD en N-VA willen dat de invoering van het plan wordt uitgesteld. Het plan voorziet dat Bruggelingen onbeperkt kunnen parkeren in de eigen binnenstad. De blauwe zone verdwijnt en wie het centrum bezoekt, zal maximum twee uren bovengronds kunnen staan. Ook wie in hartje Brugge werkt, moet uitwijken naar randparkings, publieke parkings of moet drie euro per dag betalen. En dat is te veel vindt Ann Soete van de N-VA. Ook Mercedes van Volcem van Open VLD vindt dat een zeer asociale maatregel omdat er geen alternatieven zijn. Ook handelaars maken zich zorgen. Die vinden de maximale parkeertijd te kort.

"Eerst bewoners"

"Je kunt geen tweede etage maken van de bovengrondse plaatsen", zegt de burgemeester. "Er zijn er 5.500 bovengrondse plaatsen en die moeten op een of andere manier verdeeld worden. Eerst de bewoners zeggen wij. Wij willen dat mensen in de binnenstad ook in hun straat kunnen staan, zoals alle mensen in de rest van Brugge.” De stad zal de impact van het nieuwe plan van nabij opvolgen.