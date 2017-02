Oppositie Oudenburg vraagt uitleg rond Publipart

Dereeper is een van de bestuurders van Publipart, maar dat wist de oppositie tot gisteren niet. Zoals bekend komt die holding in opspraak omdat ze belegt in bedrijven die in verband gebracht worden met chemische wapens en slavenarbeid.

Ook de hoge zitpenningen doen veel vragen rijzen. Het lucratieve bedrag van 1.600 euro per vergadering vindt provincieraadslid Anthony Dumarey (Open VLD) niet kunnen.

Burgemeester Dereeper wil niet voor de camera reageren, maar ontkent telefonisch dat hij zo’n hoge zitpenning ontvangt. Ondertussen vraagt men zich ook luidop af wat er met het belastinggeld in Diksmuide gebeurt, waar burgemeester Lies Laridon (CD&V) en gemeenteraadslid Eric De Keyser (sp.a) op de rooster liggen.