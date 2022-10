Oppositie vraagt burgemeester Moorslede om stap opzij te zetten

In Moorslede is op de gemeenteraad flink gediscussieerd over het rapport van Audit Vlaanderen. Daarin staat dat de burgemeester zich' in een staat van belangenvermenging plaatste'. De oppositie vroeg hem opnieuw een stap opzij te zetten.

Het hele dossier gaat over een stuk grond dat burgemeester Ward Vergote met 200.000 euro winst kon verkopen. Een uur lang heeft het debat over het rapport rond de aan- en verkoop van deze grond in Moorslede geduurd. De burgemeester kocht het als landbouwgrond, maar kon het verkopen als duurdere grond, met de optie ambachtelijke zone. Er loopt daarrond ook een gerechtelijk onderzoek.

De oppositie vindt dat hij de zaak minimaliseert, maar is tevreden dat het punt openbaar was op de gemeenteraad. Veerle Demeulenaere, N-VA Moorslede: "Zowel de burgemeester als oppositie hebben vragen kunnen stellen. De burgemeester heeft een heel betoog gehouden, maar of we nu blij zijn... . Het is jammer dat hij geen stap terugzet. Hij weigert dat."

