Oprichter Kortrijks Vlasmuseum Bert Dewilde (95) overleden

In Kortrijk is Bert Dewilde overleden, de stichter van het Vlasmuseum in Kortrijk. Hij was 95.

Dewilde opende in 1982 het Vlasmuseum in een hoeve in de Etienne Sabbelaan, in de buurt van de KULAK. Dat heet nu 'Texture', en is verhuisd naar de andere kant van Kortrijk. Hij schreef boeken, zoals "Kortriks vwo begunders en kenders", en het "Manten en Kallespel". Dewilde was ook gids. (lees verder onder de archiefreportage naar aanleiding van zijn 75e verjaardag, en het boek daarrond):