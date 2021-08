Oprichters CKG Kapoentje krijgen Grote Prijs voor Opvoeding

Kapoentje startte in 2001 als een gezinsvervangend tehuis voor kinderen die omwille van de thuissituatie (intrafamiliaal geweld, overlijden, vechtscheiding...) opgevangen werden. Intussen is de organisatie uitgegroeid en biedt het tal van gezinsondersteunende diensten aan. In 2003 startte Kinfo, een van de eerste Vlaamse opvoedingswinkels, later volgden onder meer 't Verschil, waar ouders samen met hun kinderen residentieel werden opgevangen en dat uitgroeide tot een uniek traject van gezinsondersteuning, het sociaal vakantiecentrum De Repoo, waar kwetsbare jongeren op vakantie kunnen, en het ontmoetingshuis dat zijn tijd vooruit was. In 2014 lanceerde het koppel de oudercrèche D'n Opvang, een sociaal-inclusieve kinderopvang waar kwetsbare ouders opgeleid worden tot kindbegeleider en zelf kinderen opvangen. Het Fonds Filson Steers Mariman, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting, bekroont een persoon die zijn of haar leven in het teken stelt van "de opvoeding van kinderen of jongeren". Het Fonds reikt om de twee jaar 60.000 euro uit aan één laureaat. De prijs wordt op vrijdag 17 september uitgereikt in Oostende