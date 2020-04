Oproep Chocolatier: "Koop nu al paaseieren'

Veel mensen wachten tot enkele dagen voor Pasen en dat is het drummen in te winkels. Maar dat is in coronatijden geen goed idee. Pasen is voor chocolatiers het drukste moment van het jaar. Maar dit jaar zal de omzet een stuk minder zijn. Of de Vlaamse compensatiepremie dat zal kunnen goedmaken is maar zeer de vraag.

Alain en zijn vrouw sloten hun zaak in het centrum van Ieper maar de winkel in de buurt van het station blijft open. Veel klanten zijn blij dat ze hier terecht kunnen voor een troostende stukje ambachtelijk chocolade. Maar Pasen vieren met kinderen en kleinkinderen ziet er dit jaar niet in.