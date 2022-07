Hop is een van de belangrijkste grondstoffen bij de productie van bier. Maar als een mannelijke plant een vrouwelijke hopplant bevrucht, vermindert dat de kwaliteit van de drank. Al meer dan vijftig jaar is er een wettelijk verbod op mannelijke hopplanten binnen een straal van 20 kilometer rond een plantage. Een mannelijke hopplant is te herkennen aan de pluimen rond de bloempjes. Wie er ziet, kan dit melden aan de stad Poperinge.