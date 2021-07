Oproep om te wachten met verdere aanvoer hulpgoederen

Na de zondvloed in regio Luik zijn massaal veel acties op poten gezet om spullen in te zamelen, maar de organisatie om de hulpgoederen te ontvangen staat nog niet op punt. Er wordt opgeroepen om even te wachten met de verdere aanvoer. Drank en voeding zijn wel nog steeds welkom.

De soldidariteti is groot. Spontane inzamelingen en hulpacties komen zowat overal op gang, maar misschien te snel en chaotisch.

Gisteren reed een vrachtwagen uit West-Vlaanderen een hele dag rond tussen Pepinster, Theux en Luik. Niemand wist waar de hulpgoederen naartoe moesten. De mensen in Luik worden overspoeld met oproepen en ladingen hulpgoederen, maar het is voor hen nog niet duidelijk wat er waar echt nodig is. Daarom wordt opgeroepen om even te wachten met verdere aanvoer van hulpgoederen tot het coördinatiecentrum in Luik overzicht heeft.