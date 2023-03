Oproep: schrijf jij kaartje voor verjaardag van ongeneselijk zieke Janis?

Op 14 maart blaast Janis uit Avelgem 22 kaarsjes uit, wellicht zijn laatste verjaardag. Janis vecht tegen de ziekte van Huntington, waarbij zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. Zijn zus roept op om hem kaartjes te sturen.

"Waarschijnlijk zal het zijn laatste verjaardag zijn", vertelt zijn zus Janna die massaal oproept om hem verjaardagskaartjes op te sturen.

Spieren vallen uit

Janis uit Avelgem strijdt al enkele jaren tegen de erfelijke neurodegeneratieve ziekte Huntington. De ziekte tast zenuwcellen in de hersenen en spieren aan en is ongeneselijk. De jongeman heeft klachten die een combinatie zijn van ALS, parkinson en alzheimer.

Zijn zus is op zoek naar mensen die hem een ongelofelijk mooie verjaardag willen toewensen. "Dat kan met een bezoekje, een ritje in een snelle wagen, een filmpje of een kaartje."

Kaartjes sturen kan naar Verzorgingscentrum Pamele - Janis De Zitter, Dam 8 Studio 2026, 8500 Kortrijk.