Opruiming asbest op openbaar domein na brand in Roeselare

In Roeselare is een reinigingsfirma ook vandaag aan het werk met borstels en stofzuigers.

Ze maken de straten schoon na de felle brand bij een afvalverwerkend bedrijf in de haven vorige week. Dat ligt daar vlak achter. Bij de brand kwamen asbestdeeltjes terecht op straat en in de huizen.

Zone uitgebreid

Het opruimen op straat had al klaar moeten zijn, maar de stad heeft die zone nu uitgebreid.

"Het is een hele klus", zegt burgemeester Kris Declercq. "Wat het openbaar domein betreft hebben we dat vrijdagavond al met de reinigingsfirma aangepakt. Een deel straten dat door de experts was vastgesteld. Maar door de wind waaien de deeltjes soms wat verder en we hebben het zekere voor het onzekere genomen door de perimeter wat uit te breiden.

Wat de private huizen betreft zijn de mensen vandaag nogmaals ingelicht contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij."

Wellicht tegen morgenavond zou alles op straten, voetpaden en andere openbare plaatsen opgeruimd moeten zijn.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE: "Asbest vrijgekomen bij bedrijfsbrand: 'Raak ze niet aan'" (29/07/2022):