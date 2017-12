Opschorting voor politieman die hardhandig optreedt

Na Club Brugge-KV Oostende deelde de spotter een klap uit met een matrak. H.G. blijft de feiten wel met klem ontkennen.

Op 18 oktober 2015 reisde de politieman met de Oostendse supporters mee naar het Jan Breydestadion. Na de wedstrijd ontstonden ongeregeldheden aan de uitgang van het bezoekersvak. Een 24-jarige man uit Leffinge diende klacht in omdat de spotter met een matrak op zijn hoofd zou hebben geslagen. Volgens de burgerlijke partij ging het duidelijk om onnodig en buitensporig geweld.

Het openbaar ministerie deelde dat standpunt niet. "De beklaagde werd door een groep geviseerd omdat ze zich niet konden vinden in de nultolerantie die hij hanteerde", aldus procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. H.G. legde uit dat een dertigtal KVO-supporters de politie bewust belaagd hadden. "Ik heb hem enkel bij de kraag gevat en achter de linie gebracht. Op de camerabeelden is geen slag met een wapenstok te zien."

Beroep

De rechtbank stelde vast dat het verhaal van het slachtoffer aangedikt was. In de media was er eerst zelfs sprake van een schedelbreuk, terwijl het eigenlijk slechts om een schaafwonde ging. Anderzijds worden de feiten door de beklaagde geminimaliseerd en kunnen de verwondingen bij het slachtoffer niet onopzettelijk toegebracht zijn. Ook zijn collega's uitten hun ongenoegen over zijn hardhandig optreden.

De beklaagde werkt ondertussen voor de voetbalcel van de federale politie. Hij zal beroep aantekenen tegen het vonnis.