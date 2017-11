"Opsporing verzocht": trouwring gevonden in Nieuwpoort

De politie van de zone Westkust is op zoek naar de eigenaar(s) van een trouwring. Die werd gevonden op vijftien november bij de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort.

In de ring staat gegraveerd: "Hannelore - Jef 09/04/2016". De trouwring werd binnengebracht op het commissariaat in Nieuwpoort. Hannelore en/of Jef kunnen hem daar ook gaan afhalen. Voor het gemak, dit is het adres: Langestraat 85, Nieuwpoort.