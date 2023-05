Opsporing: Wie heeft Joshua Vacca gezien?

Joshua is ongeveer 1m65 groot en mager gebouwd. Hij heeft kort zwart haar, een ringbaard en verschillende tatoeages op zijn arm. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans en een wit-zwarte jas van het merk Nasa. Hij heeft een donkere rugzak en een koeltas van het merk Renmans bij zich.

Hebt u Joshua Vacca gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 of dit bericht na lezen op www.politie.be.