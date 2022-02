OPSPORING: Wie zag man die jongeman in elkaar sloeg in Oostende?

Politie en parket zijn nog altijd op zoek naar een man die eind vorig jaar in Oostende op klaarlichte dag een jongeman in elkaar sloeg.

De feiten speelden zich af op 10 november op het Marie Joséplein in Oostende. Het slachtoffer van 25 zit op de bus te wachten maar een man met rode jas geeft hem zonder aanleiding een kopstoot. Het slachtoffer krijgt ook klappen en raakt daarbij gewond. De dader gedroeg zich heel opvallend: hij ging op de grond liggen en zwierde met zijn armen.

(lees verder onder de foto (c) Faroek - Federale Politie)

Ook vrouw zag alles gebeuren

De politie zoekt getuigen, en zeker ook een vrouw die alles zag gebeuren en het slachtoffer daarna hielp. Zij heeft wellicht belangrijke info.

(lees verder onder de foto (c) Faroek - Federale Politie)

Oproep

Aan wie iets weet, de vrouw herkent, of misschien bent u wel die getuige zelf, vraagt de politie zich te melden op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu

