OPSPORING: Wie zag vermiste man (53) uit Waregem?

Op maandag 4 november 2019 omstreeks 14u00 verliet de 53-jarige Xavier DE SNOECK zijn woning in de Zultseweg in Waregem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij verplaatst zich met een witte Renault Kangoo, bouwjaar 2008, met nummerplaat 1-LSB-639. Meneer De Snoeck is 1m75 lang en normaal gebouwd. Hij heeft een grijs baardje en zwarte snor en is kaal.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een donkerblauwe trui en werkschoenen.

Tips?

Hebt u Xavier DE SNOECK of zijn wagen nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.