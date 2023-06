Opsporingsbericht: man haalt in Veurne geld af met gestolen kaart

Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, verspreidt de politie onderstaand opsporingsbericht. Het gaat om een man die in Veurne geld heeft afgehaald met een bankkaart die hij eerder had gestolen van een bejaarde vrouw.

Op zaterdag 21 januari 2023 omstreeks 15.30 uur stapte een 84-jarige vrouw de bank binnen in Drongen. Op bewakingsbeelden is te zien dat op het ogenblik dat het slachtoffer haar kaart in de automaat stak, een onbekende man het kantoor binnenkwam. Hij ging aan de tweede automaat staan. Vervolgens verliet hij de automaat en ging achter het slachtoffer staan om zo over haar schouder mee te kijken. Beetje later kwam hij nog dichter en sprak haar aan in het Frans. Hij stapte opnieuw achteruit en het slachtoffer deed verder met haar verrichtingen. De vrouw had niet in de gaten dat de verdachte meekeek. De man sprak haar meerdere keren aan en deed ook verschillende handelingen aan haar automaat. Bij één van de handelingen stal de verdachte de bankkaart van het slachtoffer. Hij ging opnieuw naar de tweede automaat en haalde met de gestolen kaart 1000 euro cash af.

Veurne: sportschoenen, jeans, zwarte jas en beige muts

De verdachte heeft met deze gestolen bankkaart nog meerdere afhalingen en aankopen gedaan in de regio van Veurne, Moeskroen en Hondschoote, waar hij eveneens is gefilmd door bewakingscamera’s.

Op 21-01-2023 Drongen : De verdachte is vermoedelijk 1m75-80 lang en was netjes gekleed. Hij droeg een halflange donkere jas, een witte lange broek, beige/grijze sportschoenen met een roze streep en een donkere muts.

Op 22-01-2023 Veurne : De verdachte droeg dezelfde sportschoenen, dezelfde halflange donkere jas met kap, een grijze lange jeans, een zwarte trui met horizontale witte strepen en een beige muts.

Op 23-01-2023 Moeskroen : droeg de verdachte een grijze lange broek, dezelfde sportschoenen, zelfde halflange jas met kap en een beige muts.

Herkent u de verdachte of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de

speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be