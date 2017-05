Opsporingsbericht : Poging tot diefstal met geweld in Brugge

Woensdagnacht probeerde een man met een mes de nachtwinkel "Royal Shop" in de Noordzandstraat in Brugge te overvallen. Het parket en de politie zoeken de dader aan de hand van bewakingsbeelden.

Het gaat om een blanke man die Engels sprak en volledig in het zwart was gekleed. Hij riep naar de uitbater “go out” maar deze bleef staan en vroeg aan de dader wat hij wilde. Een vriend van de uitbater deed alsof hij de politie belde waarna de dader zijn mes terug in zijn jas stak en naar buiten liep zonder buit.

Herkent u de verdachte of hebt u meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0

U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu